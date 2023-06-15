В Ставрополье на подростка упали футбольные ворота: Следственный комитет проводит проверку
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
В городе Ипатово Ставропольского края на подростка упали ворота, когда ребята играли в футбол на спортивной площадке, сообщает newstracker.ru.
13 июня парни играли в футбол на специальной площадке. Ничего не предвещало беды, однако игру прервал несчастный случай. На 15-летнего спортсмена упали ворота. После происшествия пострадавшего госпитализировали, в данный момент состояние подростка контролируют врачи.
Следственный комитет Ставрополья проводит проверку по данному случаю. Предполагается факт халатности при содержании и использовании спортивного пространства. Также этим делом занимается прокуратура.