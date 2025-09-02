На Ставрополье отец перегнул палку и пальцы сыну в ходе ссоры
«Лента.ру»: жителя Ставрополья осудили за перелом пальцев ребенку
Фото: [unsplash.com]
Житель Ставропольского края получил тюремный срок за то, что сломал пальцы своему сыну во время ссоры. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в пресс-службе прокуратуры региона.
В Ставропольском крае суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести своему несовершеннолетнему сыну. Инцидент произошел в марте 2025 года в доме 65-летнего жителя края.
В ходе ссоры с сыном отец сломал ему четыре пальца на правой руке. Суд установил, что эти действия квалифицируются как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Согласно данным источника, мужчина проведет год и два месяца в колонии строгого режима.
Ранее мужчина расправился с сыном-геймером, который мешал спать ночью.