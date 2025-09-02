На Ставрополье отец перегнул палку и пальцы сыну в ходе ссоры

Житель Ставропольского края получил тюремный срок за то, что сломал пальцы своему сыну во время ссоры. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в пресс-службе прокуратуры региона.

В Ставропольском крае суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести своему несовершеннолетнему сыну. Инцидент произошел в марте 2025 года в доме 65-летнего жителя края.

В ходе ссоры с сыном отец сломал ему четыре пальца на правой руке. Суд установил, что эти действия квалифицируются как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Согласно данным источника, мужчина проведет год и два месяца в колонии строгого режима.

