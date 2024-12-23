В Ставрополе топ-менеджеры госэнергокомпании организовали новогодний БДСМ-корпоратив с проститутками

Топ-менеджеры из госпредприятия «Ставэлектросеть» с размахом отметили День энергетика в ресторане. Для них провели шоу с участием стриптизерш. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

В Минеральных Водах с размахом был отпразднован профессиональный праздник энергетиков. Руководство компании «Ставэлектросеть» выбрало в качестве места для празднования ресторан «Новый Баку». Топ-менеджеры решили не ограничиваться традиционным застольем, они заказали девушек.

«Повелители электричества решили усилить напряжение и вызвали девочек прямо в ресторан», — указал микроблог.

На приведенном видео видно, как некоторые из празднующих развлекаются в полуголом виде с такими же девушками прямо в зале ресторана. Стало известно, что за такую дискредитирующую выходку уже уволен директор филиала. А жители Минвод негодуют и протестуют, поскольку регулярно становятся жертвами отключения электричества. Незадолго до скандального корпоратива оказалось обесточено сразу 1,5 тыс. квартир.

Ранее сообщалось о визите отряда спецназа в стриптиз-клуб Екатеринбурга. Силовики устроили рейд, во время которого обыскали заведение. Правоохранители выявили, что прямо в клубе стриптизерши оказывали интим-услуги.