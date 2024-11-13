Спецназ ворвался в стриптиз-клуб в центре Екатеринбурга и навел там шороху

Как сообщает URA.RU, стриптиз-клуб «Титос», что в Екатеринбурге, оказался в центре внимания вечером во вторник, 12 ноября, благодаря нагрянувшим туда в это время прямо во время вечеринки полицейским и СОБРу.

Рейд правоохранителей попал в объективы видеокамер, кадрами с журналистами поделился член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев. По его словам, «под замес» среди прочих попал хозяин клуба, некий господин Роберт. Согласно предварительной информации, полицейскими была проведена так называемая контрольная закупка, после чего в помещение клуба зашли сотрудники городского ОЭБиПК.

«В ходе осмотра обнаружили помещение клуба, алкогольную продукцию, а также отдельную дверь, которая вела в помещение. Четыре комнаты, там стояли кровати, душевые. Девушки-стриптизерши оказывали интимные услуги в этих помещениях клиентам. Полицейские изъяли весь алкоголь. „, — передал Чукреев.

Он добавил, что в момент проведения полицейского рейда хозяин стриптиз-клуба нецензурно высказывался в адрес полицейских, угрожал им и кому-то постоянно звонил.

Официальной информации от городских властей и местной полиции по факту произошедшего в «Титосе» пока не поступало.

Ранее стало известно, что на турнир по ММА в Подмосковье нагрянули силовики и отменили его без объяснения причин.