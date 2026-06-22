В Ставрополье задержали мужчину за убийство жены и 9-летней дочери

В Ставропольском крае 44-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве супруги и старшей дочери. Как сообщили в региональном управлении СК России, трагедия произошла в его доме во время затяжного запоя.

По данным следствия, мужчина схватился за нож и набросился сначала на 40-летнюю жену, а затем на дочерей — девяти и четырех лет. Женщина и старшая девочка погибли на месте, младшую удалось спасти. После задержания подозреваемый признал вину и рассказал, что пытался спрятать тела, перенеся их в машину. Его заключили под стражу.