В Ставропольском крае обнаружили тела генерала-пенсионера и его жены

В поселке Аджиевском Ставропольского края обнаружены тела бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова и его супруги Татьяны в их собственном доме.

Следствие установило, что 68-летний генерал-лейтенант и его 72-летняя жена умерли примерно неделю назад. При первичном осмотре не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия газовики также не помогли установить причину загадочной смерти супругов – превышения концентрации газа они не зафиксировали.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов возглавлял 6-ю армией ВВС и ПВО России в 2005-2009 годах.