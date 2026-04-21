В Степанакерте снесли кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы

В Степанакерте разрушен кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы, фундамент которого был заложен в 2006 году, а алтарь освящен Католикосом всех армян Гарегином II в 2019 году. Как сообщил в социальных сетях председатель НПО «Национальная» Овик Аванесов, акт уничтожения храма был совершен накануне 111-й годовщины Геноцида армян, что, по его мнению, подчеркивает целенаправленный и демонстративный характер происходящего.

Аванесов обратил особое внимание на то, что еще до физического сноса собора в азербайджанских социальных сетях открыто распространялись призывы к его разрушению. По его словам, это свидетельствует о том, что произошедшее было не только предсказуемым, но и публично подготовленным. Он также напомнил, что несколькими днями ранее аналогичным образом был уничтожен храм Иакова в том же городе, что говорит о последовательной политике по ликвидации всех видимых следов армянского присутствия в регионе.

Глава НПО выразил глубокую обеспокоенность тем, что уничтожаются не только камни и стены, но и накопленные в них веками память, вера и общинная жизнь. Он подчеркнул, что если международное сообщество продолжит ограничиваться лишь пассивной фиксацией фактов, этот процесс будет лишь углубляться, превращаясь в культурное уничтожение, санкционированное молчанием. Идея строительства этого кафедрального собора в свое время принадлежала бывшему предводителю Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископу Паргеву Мартиросяну.