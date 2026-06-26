Отец-миллионер отказал дочери Бони в €80 на поездку: телеведущая встала на сторону бывшего мужа

В семье Виктории Бони произошел небольшой конфликт, пишет Teleprogramma.org. Ее дочь Анджелина возмутилась тем, что отец — бизнесмен Алекс Смерфит, отказал ей дать €80 на поездку. Девушка поняла, почему папа-миллионер пожалел для нее такую сумму. Однако сама Боня поспешила объяснить дочери, в чем дело.

Виктория рассказала, что в европейской культуре, где живет ее бывший муж, отношение к деньгам совсем другое. Там не принято разбрасываться ими, даже если состояние позволяет. Каждая монета имеет значение, любые траты тщательно взвешиваются. Смерфит, по словам Бони, считает каждую копейку — это не жадность, а часть менталитета.

«Это европейское мышление. Ты просто родилась русской с русской мамой, которая тебе налево и направо [дает деньги]. Он [папа] считает эти деньги. Он даже €3 считает. Вот так устроен европейский менталитет», — объяснила Боня.

Доводы матери показались Анджелине убедительными. Она приняла объяснение и, судя по всему, смягчилась. Боня понадеялась, что этот инцидент не скажется негативно на отношениях дочери с отцом.

Напомним, Боня и Смерфит расстались в 2017 году после семи лет гражданского брака. Причиной стали разные жизненные приоритеты и подходы к отношениям. Однако они сохранили хорошие отношения и вместе воспитывают дочь.

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