«Динамо» попрощалось с камерунцем Муми Нгамале

Московское «Динамо» сообщило о расставании с камерунским вингером Муми Нгамале, проведшим в клубе четыре сезона. У футболиста истек срок контракта, а руководство бело-голубых не стало активировать опцию продления его еще на год.

Сообщалось, что 31-летний вингер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые не забыть. Желаем удачи!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Муми Нгамале пришел в «Динамо» в сентябре 2022 года из швейцарского клуба «Янг Бойз». В минувшем сезоне в его активе было 29 матчей за бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых он забил шесть мячей и отдал три передачи. В общей же сложности футболист провел за «Динамо» 117 матчей с 21 голом и 17 ассистами.

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