В столичном регионе за ночь сугробы могут вырасти почти на 9 сантиметров

В столице в ближайшие часы возможен дополнительный рост снежного покрова — к утру сугробы могут стать выше еще примерно на 9 сантиметров. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России, ссылаясь на уточненные прогнозные расчеты.

По данным синоптиков, в течение ночи и ранним утром в Москве ожидается выпадение 3–5 мм осадков, а в отдельных районах — до 7 мм. Снег местами будет интенсивным. Температура воздуха в ночные часы опустится до –8…–10 градусов. На дорогах сохранится вероятность гололедицы и образования снежных заносов.

Ранее специалисты Гидрометцентра информировали, что сильный снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье, может продолжаться всю ночь, хотя его интенсивность постепенно снизится. Причиной непогоды стал циклон, пришедший в Центральную Россию с северной части Адриатического моря.

Согласно прежним оценкам, за период с 03:00 до 21:00 в столице могло выпасть до 25 мм осадков, а высота снежного покрова увеличиться на 25–31 см. До начала снегопада на базовой метеостанции ВДНХ толщина снега за текущий осенне-зимний сезон составляла 43 см.

В Москве и Московской области до полуночи продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, который указывает на риск неблагоприятных и потенциально опасных метеоусловий.

