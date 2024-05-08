В столице Болгарии запретили шествие «Бессмертного полка»
Мэрия Софии запретила проводить в столице шествие «Бессмертного полка», которое было запланировано на 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на Светослава Сыева, одного из организаторов мероприятия.
Сыев в соцсети опубликовал копию письма, полученного от одного из чиновников столицы.
«Столичная община не согласовывает проведение митинга и шествия, связанных с темой Бессмертный полк-Болгария», - говорится в уведомлении на официальном бланке.
В свою очередь, газета «24 часа» пишет о том, что в 2023 году власти Софии тоже запретили данное мероприятие, однако активисты выполнили это распоряжение только частично и «Бессмертный полк» прошел не по проезжей части, а по тротуару.
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