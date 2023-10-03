В столице появится новый пешеходный мост через Москву-реку

Мэр города рассказал на своей странице в социальных сетях о том, что данный мост свяжет между собой две набережные – Тараса Шевченко и Пресненскую. Об этом также сообщает ТАСС .

Стало известно, что власти Москвы утвердили проект планировки нового моста для пешеходов. Благодаря ему жители города смогут быстрее и удобнее добираться до значимых городских объектов.

Для того, чтобы построить новый мост длиной в три сотни метров, будет реконструирован нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста. А уже после этого специалисты сделают сходы с него на названные выше набережные.

Также мэр добавил, что вся прилегающая территория будет обязательно приведена в порядок. Под этим подразумевается создание всей необходимой инфраструктуры, а также дополнительных тротуаров для пешеходов. В общем, Москва продолжает становиться комфортнее для жителей с каждым днем и каждым новым утвержденным проектом, что не перестает радовать.