В столице России обновлен метеорологический рекорд

Столицу России накрыла аномальная погодная ситуация, связанная с необычно высоким атмосферным давлением. Метеорологи зафиксировали значения, которые превысили многолетние рекорды. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости .

По данным специалистов, утром 1 октября барометры в Москве показали 763,9 мм ртутного столба. Этот показатель стал новым историческим максимумом для данной календарной даты. Предыдущее рекордное значение сохранялось с 1975 года, когда было зарегистрировано 763,5 мм ртутного столба.

Таким образом, полувековой погодный рекорд оказался побит. Накануне, 30 сентября, в городе также наблюдалось аномально высокое давление — 766,1 мм ртутного столба. Этот показатель стал абсолютным максимумом для последнего дня сентября, начиная с 1942 года.

