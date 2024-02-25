В столице ведут розыск пропавшего без вести йоркширского терьера

В столице полицейские разыскивают пропавшего без вести йоркширского терьера по кличке Максик. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что хозяйка собаки считает, что ее питомца украла соседка и якобы держит его в заложниках.

Уточняется, что соседка владелицы собаки очень полюбила ее йорка, регулярно с ним играла и вызывалась выводить его на улицу, а после очередной прогулки заявила, что Максик убежал от нее и пропал.

Добавляется, что хозяйка собаки думает, что пес живет у друзей соседки недалеко, а мотивом для кражи Максика стало его «невероятное обаяние».