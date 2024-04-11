В столице зафиксировали электросамокаты с заклеенными регистрационными номерами

Уточняется, что они были заклеены непрозрачным скотчем. Так делают и автомобилисты, чтобы, к примеру, не платить штрафы за неправильную парковку.

Ранее сообщалось, что кикшеринговый сервис Whoosh с началом сезона в столице оснастил свои самокаты индивидуальными номерными знаками.

Напомним, что законопроект об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности обсуждался в нижней палате парламента этой зимой. В результате он получил отрицательный отзыв, поскольку проект недостаточно проработан и не учитывает множество нюансов.