В столице запустили бесплатный прогулочный маршрут по Москве-реке

С 16 сентября в столице запущен бесплатный прогулочный маршрут Печатники – Южный речной вокзал – Печатники по Москве-реке, сообщили в московском департаменте транспорта.

На живописном маршруте будут работать четыре теплохода «Цветочной флотилии». Жители и гости столицы получили возможность полюбоваться видами осенней Москвы с воды.

Маршрут начинается от причала «Печатники», делает остановки у причалов «Кленовый бульвар», «Южный речной вокзал», доходит до Автозаводского моста, а затем движется в обратном направлении.

Теплоходы будут отходить от причала «Печатники» каждые полчаса с 10:00 до 22:00.