В столице женщину обвиняют в заточении собак в фургоне

На севере столицы жители возмутились в связи с наличием фургона у их домов, из которого доносятся истошный лай и вой собак. Об этом сообщает Life.ru .

Жители утверждают, что этот «автодом» находится на парковке возле одного из домов на Бескудниковском бульваре не менее четырех дней.

Они решили, что псов оставили там умирать, однако хозяйкой оказала кинолог, которая пояснила, что собаки живут в вольере в Московской области, а во двор путешествуют несколько раз в неделю. Она же добавила, что их выгуливают и кормят.

Кинолог утверждает, что в квартире собакам жить невозможно.