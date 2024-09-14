По факту отравления в столовой социального центра в Москве 20 человек возбудили дело

Не менее 20 человек, перекусив в столовой одного из социальных центров в Москве, были доставлены в больницы с диагнозом отравление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК.

О состоянии здоровья на данный момент пострадавших информации не приводится. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Производство находится на контроле руководства Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в „Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)“», — сказали в ведомстве.

Сообщается, что 20 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления в субботу, 14 сентября.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в столичном ГСУ СК.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после отравлений готовой едой на избирательных участках. На данный момент ведется расследование с целью установки причастных к совершению преступления лиц.