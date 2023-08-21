В страшном ДТП в Ростовской области погибли восемь человек

Восемь человек погибли во время страшного ДТП в Волгодонском районе Ростовской области, сообщает официальный канал местного СКР вечером понедельника, 21 августа.

По предварительной информации, две легковушки столкнулись «лоб в лоб». Среди погибших ровно половина – четыре человека – оказались дети.

В СКР добавили, что на место выехала следственная группа, которая установит причину такого происшествия. Также уточняется, что движение на участке трассы Ростов-на-Дону – Волгодонск сейчас перекрыто.