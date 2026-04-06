В Страстную неделю нельзя готовить куличи дома: священник раскритиковал популярную ошибку православных на Пасху

Священник Владислав Береговой порекомендовал в Страстную неделю не тратить время на приготовление куличей и пасок, а посещать богослужения. Он отметил, что участие в обрядах позволяет верующим глубже соприкоснуться с духовной стороной праздника, пишет РИА Новости.

По словам священнослужителя, приготовление куличей дома в эти дни отвлекает от молитвы и участия в службах, а покупка готовых изделий в магазине позволит полностью сосредоточиться на духовной жизни.

Основное внимание богослужениям

Береговой подчеркнул, что особенно важно присутствовать на службах, посвященных чтению 12 Евангелий и погребению Спасителя в Страстные четверг, пятницу и субботу. Он призвал верующих стоять на службах, а не проводить время у плиты, чтобы лучше подготовиться к Пасхе.

Свобода в рецептах куличей

Священник добавил, что церковные каноны не регламентируют рецепты пасхальной выпечки. Он пояснил, что верующие могут готовить куличи в любом стиле — будь то дубайский, ярославский или гренадерский — и все они будут освящены.

Даты Страстной недели и Пасхи в 2026 году

Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и завершится 11 апреля, накануне Пасхи. Пасху в Русской православной церкви будут отмечать 12 апреля.