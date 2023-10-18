В строительной компании рассказали, как можно сохранить тепло в частном доме

Жаркое лето уже давно закончилось, а с приходом холодов все больше людей начинают мерзнуть, даже не успев выйти на улицу.

Вадим Юлдашев является руководителем строительной компании «СК ЮКО». В качестве эксперта он рассказал о современных способах поддержания комфортной температуры в помещениях, о чем также пишет «Газета.ру».

Оказалось, что приточно-вытяжная установка с рекуперацией позволит повысить энергоэффективность дома с помощью очистителя, охладителя, нагревателя, увлажнителя и, непосредственно, самого рекуператора.

А для экономии денег можно оборудовать в здании «Умный дом», с помощью чего повышается эффективность управления системой отопления. Датчики автоматически регулируют температуру, реагируя на погодные условия.