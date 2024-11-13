В субботу в Электростали пройдет Единый день диспансеризации

В субботу, 16 ноября, в Электростальской больнице на ул. Пушкина, д. 3 пройдет единый день диспансеризации.

Диспансеризация — это бесплатное и добровольное медицинское обследование, которое представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медосмотр и дополнительные методы, направленные на выявление хронических заболеваний, а также риска их развития. Комплексная диагностика организма помогает выявить возможные заболевания и факторы риска. Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от самочувствия.

16 ноября пройти медицинское обследование можно будет в Электростальской больнице с 08:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС (полис обязательного медицинского страхования Московской области) и СНИЛС.

Чтобы пройти диспансеризацию в удобный день и время, гражданину необходимо записаться на портале «Госуслуги» или обратиться в поликлинику на стойку регистратора.