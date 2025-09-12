Раскрыта судьба ребенка, брошенного русской матерью в мексиканском отеле

История двухлетнего Саши, брошенного матерью в мексиканском отеле у американской границы, приобрела неожиданное и грустное продолжение. Как пишет KP.RU, после депортации из США 43-летняя россиянка смогла вернуть себе сына, несмотря на противоправный поступок и непригодные для жизни условия в московской квартире.

Как выяснили обозреватели, в феврале 2025 года россиянка вместе с четырьмя детьми предприняла попытку нелегально пересечь границу США. В мексиканском городке Пьедрас-Неграс она оставила двухлетнего сына одного в гостиничном номере. Ребенка обнаружили службы отеля и передали мексиканским миграционным властям. При содействии российских дипломатов мальчика вернули на родину и поместили в детское учреждение. Спустя месяц его забрал к себе родной дядя, оформив официальную опеку.

«Я не знаю реальной причины ее отъезда, не понимаю, почему именно Америка. Могу только догадываться. Ира всю жизнь прожила в России, все было нормально, а потом словно подменили человека», — рассказал мужчина КП.

Ситуация резко изменилась в конце июня, когда горе-мать депортировали в Россию. Женщина сразу начала добиваться возвращения сына через органы опеки. Несмотря на предоставленные ее братом документы, подтверждающие, что ее квартира официально признана непригодной для проживания, ребенка вернули матери.

По словам мужчины, жилье сестры превратилось в настоящую свалку: дети спят на старом матрасе, на кухню не войти. Он также отметил, что женщина плохо следит за младшим, хотя у него есть задержка в развитии. Брат женщины практически бессилен помочь племяннику и бьет тревогу из-за всего произошедшего.

