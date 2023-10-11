В Суражском районе Брянской области силами ПВО сбиты два беспилотника ВСУ

Александр Богомаз является главой Брянской области. Он, как и многие другие государственные и политические деятели, ведет свою страницу в социальных сетях, где оперативно делится с общественностью актуальной информацией. Там он сообщил, что российским силам противовоздушной обороны удалось сбить два украинских БПЛА в Суражском районе.

Согласно предварительно полученной информации, в результате этой атаки и ее предотвращения последствий в виде разрушений и пострадавших не последовало. На место уже прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. Богомаз поблагодарил силы ПВО Минобороны РФ за проделанную работу.