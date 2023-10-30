В Сургуте организовали проверку по факту нападения на костюмированном празднике в ТЦ

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в отношении подростков были совершены противоправные действия. В пресс-службе регионально следственного управления сообщили, что в Сургуте была организована процессуальная проверка по факту нападения.

Напомним, что до этого в ТЦ «Сити Молл» прошел праздник прощания с осенью. Также на мероприятии подростки встречали зиму в русских народных традициях. Участники переоделись в разных героев сказок, среди которых была Баба-Яга, Русалка, Леший, Кикимора и другие.

Несовершеннолетние играли свои роли на 2-м этаже ТЦ. Там на подростков напала группа людей. Одну из девочек ударили электрошокером, другую – облили краской и прыснули ей антисептиком в глаза.

По сообщению о противоправных действиях, опубликованному в соцсетях, следственный отдел по Сургуту организовал процессуальную проверку. Об этом также пишет ugra-news.ru.