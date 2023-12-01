В Сургуте шестилетнего ребенка придавило дверьми общественного транспорта

Стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре произошел инцидент с автобусом и несовершеннолетним. В произошедшем уже начал разбираться СК, о чем также пишет ugra-news.ru .

Соответствующей информацией изначально поделилась мама пострадавшего ребенка. Женщина рассказала о происшествии в социальных сетях. Таким образом сообщается, что еще в понедельник, 27 ноября, она, вместе с шестилетним ребенком, стояла на остановке и ждала автобус.

Оказывается, что во время посадки пассажиров водитель общественного транспорта закрыл двери. В этот же момент ребенок женщины начал заходить внутрь. Из-за этого его руки и голова оказались в автобусе, а ноги еще находились на земле. Мама с криками «еле выдернула голову ребенка из дверей».

Александр Бастрыкин, являясь главой СК РФ, запросил доклад о данном инциденте на остановке общественного транспорта. К слову, ранее мы уже писали о том, что на водителя автобуса, который сбил 99-летнюю пенсионерку в Можайске, завели уголовное дело.