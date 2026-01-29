В Сургуте СК проверяет учителей на халатность после избиения девочки

В Сургуте следственные органы начали процессуальную проверку после распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлены противоправные действия двух подростков в отношении ученицы местной школы. Инцидент, попавший в поле зрения правоохранителей в ходе мониторинга интернета, может иметь признаки уголовно наказуемых деяний, пишет ugra-news.ru .

По предварительной информации, на видео один из подростков наносит девочке удар ногой, а второй бросает в нее рюкзак. Действия несовершеннолетних оцениваются по статье 213 УК РФ (хулиганство). Параллельно следователи изучат, были ли со стороны педагогов или администрации школы признаки халатности (статья 293 УК РФ), если факты травли имели системный характер, о чем могут свидетельствовать комментарии к публикации.

Руководитель следственного управления СК России по ХМАО Михаил Мокшин взял ход проверки на личный контроль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая личности участников, мотивы и возможную предысторию конфликта.

Ранее сообщалось об издевательствах над ребенком из ростовской школы: дети устроили травлю из-за смерти ее отца на СВО.