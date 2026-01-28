«У нас хотя бы папа есть»: дочь погибшего бойца СВО затравили в школе Ростовской области

В СК по Ростовской области поступило заявление от матери 12-летней ученицы школы в станице Ольгинской. Поводом для обращения стал конфликт с одноклассниками, который, по словам женщины, привел к травле и физическому нападению на ее дочь. Подробности узнал канал RT .

Распространенное в социальных сетях видео, на котором один из подростков наносит девочке удар по голове, может стать одним из ключевых материалов дела. По предварительным данным из местных источников, буллинг в отношении школьницы начался после гибели ее отца в зоне специальной военной операции.

В настоящее время состояние девочки вызывает беспокойство у матери, отмечающей ее замкнутость после случившегося.

«Ребенок замкнулся после случившегося. Сейчас я нахожусь в Следственном комитете. Я написала заявление по факту случившегося. Родителей обидчика пока здесь нет», — рассказала мать пострадавшей.

В школе, согласно официальному комментарию, факт серьезных травм после осмотра не подтвердился, и ученица продолжила занятия. Администрация учебного заведения сообщила о проведении беседы с родителями подростка, предположительно причастного к нападению, и работе инспектора по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в сибирской школе разгорелся скандал из-за сборов для бойцов СВО: две женщины оказались резко против, за что нарвались на штраф.