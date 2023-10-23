В Сургуте задержали мужчину, который шел за девочкой до ее дома

На голос дочери выбежал ее отец, благодаря чему девочку удалось спасти. Сам преследователь успел скрыться. Об этом пишет ugra-news.ru .

В домовых чатах местных жителей одного из микрорайонов города Сургут появилась информация о педофиле. Как выяснилось, мужчина долго преследовал девочку, идя за ней по улице прямо до дома, где она живет. Когда школьница зашла в подъезд, «мерзавец» начал приставать к несовершеннолетней, из-за чего та закричала. На голос девочки выбежал отец, который спугнул злоумышленника.

Все это произошло еще на минувшей неделе, однако сейчас появилась информация о том, что полицейским Сургута удалось оперативно разыскать мужчину. В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении преследователя.