В Сургутских лесах вырос редкий гриб паутинник триумфальный

Как сообщает URA.RU , этой новостью поделился местный блогер на своей странице в социальных сетях.

Лариса Воронина ведет авторский блог о грибах. Недавно она похвасталась урожаем редкого гриба. Как выяснилось, они редко встречаются в Сургутских лесах Ханты-Мансийского автономного округа.

Однако, несмотря на это, год выдался очень урожайным на паутинник триумфальный. Автор блога отметила, что еще никогда не встречала массового роста такого редкого гриба. Его даже можно сравнить с настоящим «золотом» осени.

Лариса Воронина поделилась рецептами приготовления паутинника триумфального для тех, кто однажды его встретит. По ее словам, он особенно вкусен в маринованном виде, а с добавлением сахара и соли – еще лучше.