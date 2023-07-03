В свердловских лесах намерены разложить 300 000 вакцин от бешенства

Как сообщает URA.RU , на Среднем Урале решили вакцинировать диких животных, обитающих в местных лесах. В настоящем году планируют разложить сотни тысяч съедобного для них препарата.

Департамент информационной политики региона рассказал о том, что вакцинация проходит с завидной оперативностью. Каждый день по всей территории региона раскладываются дозы вакцин для диких животных. Конечно, большее внимание уделяют лесам, которые находятся в пригороде Екатеринбурга, а также двум городским округам – Сысертскому и Полевскому.

Все из-за того, что ранее там уже были обнаружены случаи заболевания бешенством. Этой информацией поделился Евгений Трушкин. Он возглавляет ветеринарию Свердловской области. Известно, что уже к 10 июля будут разложены все 300 000 вакцин.