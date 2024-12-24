В Свердловской области из колонии сбежали трое заключенных

Трое осужденных совершили побег из колонии в Свердловской области. Об этом сообщил SHOT. Сейчас сбежавших ищут более 20 сотрудников правоохранительных органов.

По информации источника, накануне вечером 23 декабря из исправительного учреждения ИК-12 в Нижнем Тагиле беглецы, приговоренные к исправительным работам, сумели сломать решетку на окне и покинули заведение. Их отсутствие заметили около 22:00 мск.

Телеграм-канал также опубликовал список сбежавших заключенных. Колонию покинули 37-летний россиянин по фамилии Торопов, который получил наказание за кражу. Вместе с ним сбежали 29-летний Грачев, осужденный на уничтожение имущества, и 36-летний Клобин, также попавшийся на краже.

В настоящее время полиция и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обыскивают город и его окрестности в поисках нарушителей.

Ранее SHOT сообщил, что сотрудник ростовского СИЗО брал 100 тыс. руб. за допуск в мужские камеры женщин. Также на территории колонии была организована продажа мобильных телефонов и сим-карт.