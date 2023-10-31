В Свердловской области нашли туристов, пропавших вблизи перевала Дятлова

В Свердловской области нашли пропавшую группу из пяти туристов, сообщили в региональном управлении МВД.

Двое туристов вышли на связь и сообщили, что они живы.

Полицейские совместно со спасателями начали поисковую операцию после того, как группа не вышла к поселку Вижай в назначенный срок.

Туристы отправились на сплав по реке Тохта 26 октября. Их предупреждали об опасности, но они решили рискнуть. Пройдя 15 км, группа встала, так как река перемерзла. Двое туристов преодолели 30 км до Вижая, оставшиеся трое остались на месте сторожить имущество.

Поиск пропавших велся в районе перевала Дятлова. В январе 1959 года здесь в полном составе погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный переход по Северному Уралу.

Точную причину гибели группы установить не удалось. До сих пор выдвигаются различные версии, вплоть до мистических.