В Свердловской области несовершеннолетние отравились алкоголем

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в городе Первоуральск 10 подростков были госпитализированы с алкогольным отравлением. Спиртные напитки им купила 20-летняя знакомая.

Информация о происшествии поступила от пресс-службы регионального Минздрава. Токсиколог и бригада Территориального центра медицины катастроф обследовали пациентов, недостригших совершеннолетия. Известно, что их биологические жидкости содержали этанол.

По данным областной прокуратуры, подростки отдыхали в поселке Пильная на берегу пруда. В ходе этого они распивали алкогольные напитки, которые им купила совершеннолетняя знакомая. На данный момент она находится в розыске.

Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Чтобы их можно было выписать домой, придется дождаться полного восстановления.