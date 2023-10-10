В Свердловской области скончался подросток, попробовавший наркотики у взрослого знакомого

На Урале подросток решился попробовать наркотик, которым его угостил старший приятель. Однако, это привело к летальному исходу несовершеннолетнего, о чем также написало агентство «РИА Новости» .

В пресс-службе регионального управления СК РФ во вторник, десятого октября 2023 года, сообщили о том, что в Свердловской области в городе Верхняя Пышма умер подросток.

Согласно версии следствия, к употреблению вещества его склонил старший приятель. Он угостил шестнадцатилетнего знакомого, однако последний из-за этого почувствовал недомогание. В результате подросток был экстренно госпитализирован в местную больницу. Известно, что в пятницу, шестого октября, он скончался.

Было возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся экспертизы, которые помогут установить принятое внутрь вещество и точную причину смерти.