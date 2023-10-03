В Свердловской области суд вынес приговор убийце пяти девушек

Еще несколько лет назад, с 2000 по 2005 годы, слесарь одного из предприятий города Каменска-Уральского совершил серию преступлений. Его жертвами стали пять молодых девушек, с которыми преступник знакомился на улицах города. Позже он насмерть душил их собачьим поводком либо же разными предметами одежды. Самой младшей на момент преступления было всего 17 лет, а самой взрослой – 29.

В то время раскрыть преступление не удавалось из-за отсутствия на то экспертной возможности. Однако, в наши дни получилось установить причастность ранее уже судимого мужчины. К слову, он доложил все обстоятельства совершения данных преступлений. Суд уже признал его виновным, однако сам приговор пока что не вступил в законную силу.