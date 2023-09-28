В Свердловской области удалось ликвидировать 14 лесных пожаров за сутки

В их тушении были задействованы более 400 человек, 50 парашютистов-десантников, а также не менее 100 единиц техники. Об этом пишет ТАСС .

Стало известно, что за сутки в регионе специалисты ликвидировали 14 пожаров. Еще 10 очагов возгорания удалось локализовать, и сейчас огонь прекратил распространяться. Евгений Куйвашев, занимая пост главы Свердловской области, поручил оценить, насколько результативными оказались проведенные противопожарные мероприятия.

Почему же возникают природные пожары? Судя по статистике, в 9 из 10 случаев они происходят по вине человека. Так, например, причиной могут служить плохо затушенные костры или же сигаретные окурки, намеренный поджог травы, пиротехника и тому подобное.