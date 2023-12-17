В Свердловской области восьмиклассник умер после соревнований по боксу

В Свердловской области следователи проводят процессуальную проверку после смерти подростка на соревнованиях по боксу, сообщили в СУ СК по региону.

Сегодня на первенстве Первоуральска по боксу 14-летний подросток в ходе боя пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. К месту происшествия была вызвана машина скорой помощи, но спасти ребенка не успели.

Тело умершего восьмиклассника направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Следователи выясняют причины, которые могли привести к трагедии. Изучается документация по допуску детей к соревнованиям.