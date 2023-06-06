«В свободном плавании»: в Госдуме призвали лицензировать производство сидра и других слабоалкогольных напитков

Трагедия, случившаяся из-за «Мистера Сидра», потрясла всю страну. Почти 30 россиян (на момент написания материала) скончались от употребления этого слабоалкогольного напитка. В происшествии разбираются специалисты и правоохранительные органы.

Жертвы и пострадавшие были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях, в Удмуртии и других регионах. Депутат Госдумы Султан Хамзаев, возглавляющий проект «Трезвая Россия», считает, что необходимо ужесточить контроль за алкогольной продукцией, в том числе ввести лицензирование слабоалкогольных напитков в России. Госдума уже готовит соответствующие поправки в законодательство.

«Производство слабоалкогольной продукции у нас „в свободном плавании“ и никак не лицензируется, практически никак не контролируется с точки зрения качества. Надо обязательно полностью лицензировать алкогольную продукцию и не выделять ее в отдельные преференции. Вот отсюда взялась эта мина под названием суррогат, которая сегодня взорвалась у нас», — подчеркнул парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, в приоритете должна быть безопасность граждан, а не выгода «горе-предпринимателей».

«Нужна персональная ответственность на местах. Сотрудники полиции, чиновники, муниципальный уровень — все те, кто знает, что там реально происходит. Нужны обязательные проверки среднего и малого бизнеса, а не так, что в каникулы не трогаем. Для алкоголя, табака такого не должно быть», — отметил Хамзаев.

Депутат сообщил, что в Госдуме и ранее готовили соответствующие поправки в законодательство. Однако он надеется, что сейчас на фоне трагедии их примут быстрее.

«Понятно, что в „Мистер Сидр“ попал метиловый спирт. Это погоня за дешевизной, и вот вам летальный исход. Должно быть принципиально жесткое наказание для всех продавцов, собственников и производителей таких напитков», — заключил Хамзаев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее в Госдуме известному иноагенту предложили отправиться в Донбасс.