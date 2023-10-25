В Сыктывкаре школьницы принесли в школу части тела кота и сделали из них украшения

О произошедшем инциденте в одном из общеобразовательных учреждений Сыктывкара передает Mash. По предварительной информации, девятиклассницы принесли уже бездыханное тело котенка в школьный туалет.

Сообщается, что там школьницы расчленили труп домашнего питомца и сделали из костей кота «украшения». Произошедшее подтвердили и в пресс-службе управления МВД по республики Коми.

«Полиция Сыктывкара проводит проверку по факту происшествия. Предварительно установлено, что девочка, ученица девятого класса, принесла в образовательное учреждение части тела кота. Учащаяся вместе с подругой стала демонстрировать останки животного школьникам, желая произвести впечатление и вызвать интерес», - сообщили в полиции.

Там добавили, что ранее указанные школьницы не были замечены в каких-либо противоправных деяниях не состояли на учете в ПДН.