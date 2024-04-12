В Таджикистане надеются, что все причастные к теракту в «Крокусе» понесут наказание

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что Душанбе надеется, что все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.

По словам Мухриддина, таджикская сторона ожидает, что следствие пройдет беспристрастно и справедливо. Его цитируют РИА Новости.

«Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», — сказал Мухриддин

Во время своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске, глава таджикского МИДа отметил, что Душанбе выступает за повышение эффективности деятельности Антитеррористического центра СНГ.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. В этот день группа неизвестных лиц в камуфляжной форме ворвалась в холл и начала расстреливать посетителей. Вскоре террористы проникли в концертный зал, где должен был состояться концерт группы «Пикник», и продолжили там стрелять по безоружным.

На данный момент предполагаемые исполнители теракта задержаны. Они оказалась гражданами Таджикистана. Все они отправлены под арест до 22 мая. Следствие по теракту продолжается.

Ранее мы сообщали, что возможный пособник теракта в «Крокусе» может находиться в Польше.