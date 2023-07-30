«Уподобил себя дьяволу, может погибнуть»: священник рассказал, что ждет того, кто предал Родину

«Тот, кто встал на путь предательства, тот уподобил себя дьяволу и злым духам. Если такой человек не покается, он может погибнуть духовно, как и они. Предательство Родины — такой же грех, как и все остальные беззакония», — сказал священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».