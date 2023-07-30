«Уподобил себя дьяволу, может погибнуть»: священник рассказал, что ждет того, кто предал Родину
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Некоторые люди, когда в стране наступает сложный переломный период, пытаются сбежать из нее так же, как сбегают от жизненных проблем и трудных ситуаций. По мнению некоторых священнослужителей, бегство из страны может быть как предательством Родины, так и большим грехом.
Протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов рассказал, что ждет тех людей, которые сбегают из своей страны.
«Тот, кто встал на путь предательства, тот уподобил себя дьяволу и злым духам. Если такой человек не покается, он может погибнуть духовно, как и они. Предательство Родины — такой же грех, как и все остальные беззакония», — сказал священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседник отметил, что любой грех приносит разрушение человеческой душе. Сам Бог же, по словам священнослужителя, никого не мучает — человек терзается как раз из-за отдаления от него.
«Грех нас убивает, мучает душу. Если же Господь наказывает человека за что-то, Он делает это, чтобы избавить, исцелить нашу душу от того, кто привнес в нее грех», — пояснил отец Константин.
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