В Таиланде группа россиян отправится в тюрьму за похищение людей

В Пхукете вынесли приговор пяти россиянам, которые занимались незаконной пугающей деятельностью на территории страны. Граждан РФ признали виновным по делу о похищении людей, но урезали срок наполовину. Об этом сообщает Bangkok Post.

По установленной версии, на территории Таиланда орудовали пятеро мужчин с гражданством России. Преступление они совершили 31 января 2024 года. Тогда они похитили супругов, затолкав в микроавтобус. Злоумышленники угрожали заложникам и не хотели отпускать, пока не получат денег. В конечном итоге запуганная пара перевела на счет похитителей свыше 30 млн батов, что по курсу американской валюты — почти 850 тысяч долларов. Позже они пытались покинуть страну, но были задержаны.

Когда пятерку похитителей стали допрашивать, они дали признательные показания. Фактически то, что они раскаялись и не стали отрицать вину, помогло им получить более мягкий срок. Изначально наказать россиян хотели, посадив в тюрьму на четыре года. Однако они проведут там лишь половину из этого времени, то есть, 24 месяца.

Ранее сообщалось, что в Тульской области заключенный похвастался перед сокамерниками и стал фигурантом уголовного дела.