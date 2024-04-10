В Тульской области хвастливый заключенный увеличил себе срок

Мужчина, отбывающий срок в колонии города Новомосковска, похвастался своими татуировками и попал под статью. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на СК по региону.

Заключенный в татуировках отбывает наказание в колонии города Новомосковска. Он был осужден за демонстрацию нацистской символики: одна из наколок соответствует этой неправомерной тематике.

Во время общения с сокамерниками, мужчина решил похвастаться изображением свастики. Это привело к уголовному делу по ст.282.4 УК РФ (неоднократное публичное демонстрирование нацистской символики, которой запрещено федеральными законами).

За это преступление средней тяжести заключенному могут прибавить еще четыре года к сроку в колонии. Однако в ситуации пока разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что Украину призвали признать террористической страной после теракта в Красногорске.