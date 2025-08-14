Пуля попала в буддийский амулет, который юноша носил на шее — металлический медальон остановил смертельный выстрел. Об этом сообщает The Pattaya News.

Инцидент произошел 13 августа рано утром. Группа на мотоциклах открыла огонь по компании молодых людей, отдыхавших на пляже Паттайи. Известно, что 19-летний Паньяавит Джиттатамсеттиан избежал смерти во время перестрелки — его спас буддийский оберег, в который попал стрелок. Но ценную реликвцию парень потерял во время побега.

Как выяснила полиция, конфликт начался двумя месяцами ранее из-за соперничества за девушку. На месте сотрудники нашли две гильзы и деформированную пулю. Камеры наблюдения помогли идентифицировать нападавших.

Ранее протоиерей назвал святых «серьезным звеном» между Путиным и Трампом.