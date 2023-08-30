В Таиланде полиция задержала мужчину, убившего свою семью из-за больших долгов

Полиция Таиланда задержала Санита Докмая по обвинению в преднамеренном убийстве после того, как тот убил свою жену и двоих детей, а затем пытался покончить с собой, сообщает The Associated Press.

Трагический инцидент произошел в пригороде Бангкока. Санит не смог давать показания из-за тяжелых ран на горле.

Полиция выяснила, что причиной трагедии могли быть финансовые затруднения семьи. Супруг был поручителем по долгу своего друга на сумму 400 тысяч бат ($11,4 тысячи). Друг сбежал, и чтобы выплатить долг, жена попыталась взять кредит, но нарвалась на интернет-мошенников. Она перевела им деньги за различные комиссии за оформление кредита и потеряла 1,7 млн бат ($48 тысяч).

Таиланд с трудом справляется с ростом киберпреступности. По данным агентства, в 2022 году полиция страны получила более 200 000 сообщений о мошенничестве в интернете на общую сумму около 30 млрд бат ($855 млн).