Ударившаяся головой россиянка забыла все, кроме древнерусского

Женщина приехала в Таиланд, чтобы прийти в себя после смерти отца, но на второй день отдыха случилась трагедия. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

В Таиланде с 45-летней россиянкой произошел необычный случай. Елена приехала из Томска, чтобы отдохнуть на курорте. Но там она поскользнулась у бассейна и упала, ударившись головой. После падения женщина потеряла память и начала говорить на древнерусском языке.

Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и перелом уха, а также констатировали потерю памяти. Врачи рекомендовали трепанацию черепа. Сейчас Елена не помнит своего имени и не узнает близких, но общается исключительно на древнерусском языке. Причина этого феномена пока неизвестна. Возможно, это связано с тем, что Елена по образованию филолог и изучала древние языки.

