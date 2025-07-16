В тайном досье на Павла Дурова нашли скрытый эпизод с фашистским старостой

В Петербурге обнаружены архивные материалы, связанные с дедом основателя Telegram Павла Дурова Семеном Туляковым. Документы, включая секретное досье, раскрывают ранее неизвестные эпизоды его жизни: попытки вступить в КПСС, военные заслуги и факт сокрытия сотрудничества отца с фашистами. Об этом пишет SPB.KP.RU.

Семен Туляков родился в 1913 году в деревне Чавля Калужской области. Выходец из крестьян-середняков, он рано перебрался в Ленинград, работал электромонтером, а в 1941 году был призван в армию. После войны он подал заявление о вступлении в КПСС, указав: «Устав и программу партии знаю».

Однако партийная карьера Тулякова оказалась под угрозой из-за скрытого факта: его отец во время оккупации служил старостой у немцев. В 1942 году прадеда Дурова арестовали, но дело закрыли из-за его смерти. Семен Туляков не указал этот эпизод в анкете, что стало причиной строгого выговора.

Первая попытка вступить в партию в 1946 году провалилась. Несмотря на фронтовые заслуги — три ранения, ордена и звание лейтенанта — скрытое прошлое отца перевесило. Вторую попытку Туляков предпринял в 1953-м, уже после смерти Сталина.

В то же время на партсобраниях мнения разделились. Одни коллеги характеризовали Тулякова положительно, другие отмечали скрытность. Почти год длились разбирательства, но в 1954 году взыскание сняли, и Туляков все-таки стал членом КПСС.

Дед Дурова прошел всю войну на Ленинградском фронте, был трижды ранен, награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды.

Ранее сообщалось, что Дуров опроверг слухи об уходе из России и блокировке каналов.