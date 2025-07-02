Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России и обвинил СМИ в манипуляциях

Павел Дуров заявил, что Telegram столкнулся с серией вбросов и фейков, часть из которых могла быть частью спланированной дискредитации. Об этом Дуров написал на личной странице в соцсетях.

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с резкой критикой в адрес некоторых СМИ и Telegram-каналов, распространивших фейки о работе мессенджера в России. По его словам, в последние недели появилось сразу несколько искажённых публикаций, которые вводили пользователей в заблуждение.

Одной из них стал вброс о якобы уходе Telegram из России. Хотя это началось как шутка в сатирическом издании, новость быстро разошлась по крупным каналам и медиа, которые преподнесли ее как реальность.

Ранее СМИ также публиковали недостоверные сообщения о блокировке OSINT-каналов по политическим причинам. В действительности, как пояснил Дуров, речь шла о временной автоматической приостановке за публикацию персональных данных — и каналы были разблокированы вскоре после этого.

Кроме того, в прошлом месяце активно обсуждалось расследование об угрозе безопасности Telegram, основанное на технически спорной информации. На фоне этих событий Дуров высказал подозрение, что имеет дело не с журналистскими ошибками, а с попыткой дискредитировать платформу в глазах пользователей.

Ранее в Госдуме пояснили вероятность блокировки Telegram в России.