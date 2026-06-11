В Тайшете снова объявились ночные садоводы-любители

Местные предприниматели и руководители стараются облагородить город — высаживают цветы, поливают, ухаживают. Однако находятся граждане, которых чужой труд привлекает куда больше, чем собственный, особенно если действовать под покровом темноты и бесплатно. Очередной «урожай» собрали возле магазина «Обувь» на улице Гагарина.

Как сообщили в администрации, камеры видеонаблюдения зафиксировали все происходящее. Правоохранители призывают злоумышленников добровольно явиться в магазин и возместить ущерб. В противном случае запись будет передана в полицию.

В зависимости от того, насколько корыстной признают кражу, нарушителям грозит крупный штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы сроком до одного года.